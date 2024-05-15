Ermenistan ve Hindistan Savunma Bakanlıkları İşbirliği Planı İmzaladı

Hindistan Savunma Bakanlıkları 2024-2025 İşbirliği Planı, başkent Erivan'da iki ülke yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda imzalandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantının, iki ülke savunma bakanlıkları arasındaki "ilk resmi istişare toplantısı" olduğu belirtildi.

2024-2025 İşbirliği Planı, Erivan'da, Ermenistan Savunma Politikası ve Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Levon Ayvazyan ile Hindistan Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Ortak Sekreteri Vishwesh Negi tarafından imzalandı.

Ermenistan ve Hindistan arasında mevcut askeri teknoloji ve eğitim alanlarındaki işbirliği süreci ve gelişim öngörülerinin ele alındığı toplantıda, ortak çalışma grubu oluşturulması kararı da alındı.

Ermenistan ve Hindistan arasında askeri işbirliği

Erivan yönetimi, Eylül 2022'de Hindistan'dan tahmini 245 milyon dolar değerindeki Pinaka çok namlulu roketatarlar, tanksavar roketleri ve mühimmat ile 40 milyon dolarlık 4 Swathi mobil radar sistemi siparişi vermişti.

Ermenistan ayrıca, 2022'de Hindistan'dan 155,5 milyon dolarlık 90 geliştirilmiş çekili topçu sistemi (ATAGS) siparişi vermiş, ilk parti 6 adet 155 milimetrelik çekili obüs Ağustos 2023'te teslim edilmişti.

Erivan, Hint firması Zen Anti-Drone System'den (ZADS) 41 milyon dolar değerinde İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemleri ile Hintli Kalyani Strategic Systems tarafından geliştirilen taktik tekerlekli araca monteli 155 milimetre/39 MArG obüs sistemi siparişi de vermişti.