Ermenistan ve Çin Arasındaki İlişkiler Stratejik Ortaklık Düzeyine Yükseldi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Çin ziyaretinde yaptığı açıklamada, Ermenistan ile Çin arasındaki ilişkilerin 'Stratejik Ortaklık' düzeyine yükseldiğini duyurdu. Bu adımın iki ülke dostluğunu derinleştireceğini ve işbirliği konusunda yeni fırsatlar sunacağını belirtti.
Başbakan Paşinyan, Çin ziyareti kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.
"Çin ziyaretim sırasında ilişkilerimizin (Ermenistan-Çin) Stratejik Ortaklık düzeyine yükseltildiğini duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullanan Paşinyan, Şi ile görüşmesinin ardından söz konusu "dönüm noktasının" iki ülke dostluğunu daha da derinleştireceğine ve işbirliği konusunda yeni ufuklar açacağına inandığını belirtti.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel