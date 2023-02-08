Türkiye'nin yardım talebine karşılık Ermenistan bölgeye arama kurtarma ekibi gönderecek Güncel Haberler Ermenistan yönetimi, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye ekip gönderdi. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından Erivan yönetimi, Türkiye'ye arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekip sevk etti. Dün akşam saatlerinde hareket eden ekibin 57 kişiden oluştuğu belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Ermenistan Türkiye Güncel Haberler

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