Ermenistan Sınırında Kaçak İhbarı: Katil Zanlısı Yakalandı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde yengelerini öldürdükten sonra kaçan Mehmet Çakmakcı, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) operasyonu ile Ermenistan sınırında yakalandı.
ERMENİSTAN SINIRINDA YAKALANDI
Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı'yı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdükten sonra kaçan Mehmet Çakmakcı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ( Jasat ) çalışması sonucu Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğu belirlendi. Bölgeye operasyon düzenleyen JASAT, Mehmet Çakmakcı'yı yakalayıp, gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel