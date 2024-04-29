Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Katar'ı ziyaret etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Katar'ın başkenti Doha'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la bir araya geldi.

Mirzoyan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'ye, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yazılı mesajını iletti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mirzoyan, iki ülke arasında gelişen üst düzey siyasi diyalogdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ülkesinin ortak çabalar yoluyla iki taraflı gündemi genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.

Ararat Mirzoyan, Katar'ın 2023'te aldığı, Erivan'da yerleşik büyükelçilik açma kararı sonrasında Ermenistan'ın da Katar'da yerleşik büyükelçilik açma kararı aldığını hatırlattı.

Bakan Mirzoyan, Katarlı mevkidaşına, Körfez ülkeleri ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak altyapının geliştirilmesi için iyi bir fırsat olduğunu savunduğu Ermeni hükümetince geliştirilen "Barış Kavşağı Projesi"ni sundu.