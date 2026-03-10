Haberler

Ermenistan istihbaratı, yurt dışındaki Ermenilere seçimler için baskı yapıldığını belirtti

Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, 7 Haziran'daki parlamento seçimlerine yönelik yabancı müdahale girişimleri hakkında istihbarat aldıklarını açıkladı. Yurt dışında yaşayan Ermenilere baskı yapıldığı öne sürüldü.

Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, ülkede 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerine yönelik yabancı müdahale girişimi bulunduğuna dair istihbarat aldıklarını bildirdi.

Servisten yapılan açıklamada, bazı aktörlerin, yurt dışında yaşayan Ermeniler üzerinde belirli siyasi partileri desteklemeleri için baskı kurmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin kendilerini ilgili ülkenin özel servislerinin temsilcileri olarak tanıttığı ifade edilerek, o ülkede ekonomik faaliyetlerde bulunan Ermeni kökenli kişiler ile Ermenistan vatandaşlarının hedef alındığı aktarıldı.

Hedef alınan kişilerin, Ermenistan'da yapılacak parlamento seçimlerine katılma niyetini açıklayan bazı siyasi güçlere mali ve örgütsel destek sağlamaya yönlendirildiği kaydedildi.

Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, açıklamasında, Ermenilere baskı yapıldığı iddia edilen ülkenin adını açıklamadı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

