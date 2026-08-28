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Paşinyan: Rusya artık stratejik ortak değil

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???????Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2022'de Azerbaycan'la sınır çatışmalarında kendilerine destek vermeyen Rusya'yı söz konusu tarihten bu yana stratejik ortak olarak görmedikleri mesajını verdi.

??????? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2022'de Azerbaycan'la sınır çatışmalarında kendilerine destek vermeyen Rusya'yı söz konusu tarihten bu yana stratejik ortak olarak görmedikleri mesajını verdi.

Başkent Erivan'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Paşinyan, Rusya hükümetini ve Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü (CSTO) "güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmemekle" suçladı.

Paşinyan, Ermenistan hükümetinin 2026-2031 programında Rusya'nın neden stratejik ortak olarak tanımlanmadığına ilişkin bir soruya, "(Azerbaycan-Ermenistan sınırında) Eylül 2022'deki olayların ardından, stratejik bir ortaklık olduğunu nasıl söyleyebiliriz?" şeklinde yanıt verdi.

Rusya'nın hükümet programında stratejik ortak olarak tanımlanması ihtimalini değerlendiren Paşinyan, "Şimdi 'stratejik ortaklık' yazarsak, siz de neden Rusya ve CSTO'nun Eylül 2022'de güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmediklerini soracaksınız. Size ne cevap vereyim?" ifadelerini kullandı.

Ermenistan hükümetinin 2026-2031 programında, Ermenistan'ın Rusya ile ilişkilerini "bölgede barışın tesis edilmesine yönelik yeni koşullar çerçevesinde" yeniden şekillendirirken, Rusya ile karşılıklı fayda sağlayan, çok sektörlü işbirliğine yönelik diyaloğun devam edeceği belirtiliyor.

Paşinyan, programı parlamentoya sunduğu sırada Ermenistan-Rusya ilişkilerindeki dönüşümün, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanmasının ardından ortaya çıkan doğal bir süreç olduğunu belirtmişti.

Rus yetkililer, güvenlik taahhütlerinin uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak tanınan Karabağ'ı kapsamadığını ve bu taahhütlerin yalnızca Ermenistan'ın kendi topraklarıyla ilgili olduğunu kaydediyor.

Kaynak: AA
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