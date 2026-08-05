Paşinyan, ABD'li danışman Lightstone'u kabul etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Barış Misyonları Özel Temsilcisi'nin Kıdemli Danışmanı ve Barış Kurulu Üst Düzey Danışmanı Aryeh Lightstone ve heyetini Erivan'da kabul etti.

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, Lightstone ve heyetiyle Erivan'da görüştü.

Paşinyan görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın "tesis edilmesinde" ABD'nin ve Başkanı Donald Trump'ın rolüne değindi.

Bölgede Ağustos 2025'ten bu yana "istikrarlı ve olumlu bir atmosfer oluştuğunu" söyleyen Paşinyan, varılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Paşinyan ayrıca, anlaşmaların uygulanmasında ulaşılan ilerlemeden memnuniyet duyduğunun altını çizdi.

Lightstone da Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına Paşinyan'ı hazirandaki seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

ABD'li yetkili, Ermenistan'ın Paşinyan'ın liderliğinde önceliklerini kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğine ve demokrasiyi güçlendirmeye yönelik adımlar atacağına olan güvenini dile getirdi.

Görüşmede, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesinin uygulanmasına ilişkin konular da ele alındı.

Kaynak: AA