Dağdan kopan kaya, mahalledeki trafoya çarptı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen olayda, yağmur sonrası dağdan kopan dev kaya parçası elektrik trafosuna çarptı ve trafoda hasara yol açtı. Belediye ekipleri, etrafa yayılmış kaya parçalarını temizledi.
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağmur yağışı sonrası dağdan kopan dev kaya parçası mahalledeki elektrik trafosuna çarptı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede süren yağmur yağışı sonrası dağdan kopan dev kaya parçası yuvarlanarak mahallede bulunan elektrik trafosuna çarptı. Kaya parçalanarak etrafa dağılırken, trafoda zarar meydana geldi.
Belediye ekipleri etrafa dağılan parçaları topladı.
