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Ermenek'te maden ocağındaki su baskınında ölen 18 işçi, 12. yılında anıldı

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden ocağındaki su baskınında hayatını kaybeden 18 işçi, facianın 12. yılında mezarları başında anıldı. Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ve protokol üyeleri mezarlara karanfil bırakıp yakınlara başsağlığı diledi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden ocağındaki su baskını sonucu hayatını kaybeden 18 işçi, facianın 12. yılında mezarları başında anıldı.

Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ve protokol üyeleri ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi ile Aşağı Çağlar köyündeki işçilerin mezarlarını ziyaret etti.

Çam ve beraberindekiler mezarlara karanfil bıraktı, madenci yakınlarına başsağlığı diledi.

Program, dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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