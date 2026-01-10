Haberler

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelebi'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Güncelleme:
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptığı bir mesaj yayımladı ve gazetecilerin fedakarlıklarını kutladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelebi, mesajında, gelişmiş demokrasilerdeki en önemli kriterlerden ve köşe taşlarından birinin basın özgürlüğü olduğunu belirtti.

Toplumun ileriye gitmesinin doğru bilgilerle olacağını vurgulayan Çelebi, "Haber peşinde hayatlarını riske atan, evlerinden, ailelerinden ayrı kalan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Görevleri başında hayatını yitiren tüm gazetecileri rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
