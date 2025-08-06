Erkin Koray, Vefatının 2. Yıldönümünde Anılıyor

Anadolu rock müziğinin kurucuları arasında yer alan ve yarım asrı aşan kariyeriyle Türk müziğinde özel bir yere sahip besteci, söz yazarı ve gitarist Erkin Koray, vefatının 2. yılında anılıyor.

Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türlerinde özgün eserler üreten Koray, birçok halk türküsünü de yeniden düzenleyerek müziğe farklı bir yorum kattı.

İstanbul'da 1941'de doğan Koray, müzik eğitmenliği yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar dersleri aldı.

Ünlü müzisyen, arkadaşlarıyla 1950'li yıllarda kurduğu "Erkin Koray ve Ritimcileri" grubunda, dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı.

Lise eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda amatör müzik çalışmalarını sürdüren Koray, askerden sonra gittiği Almanya'da "The Hiccups" isimli grupta 2,5 yıl gitarist olarak yer aldı.

Anadolu rock eserleriyle birçok müzisyeni etkiledi

Profesyonel çalışmalarına solo devam eden Koray, 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan 45'lik plak çıkardı ancak plağın çok satmamasından dolayı sonraki şarkılarını Türkçe yapmaya karar verdi.

Koray, özgün çalışmalarının yanı sıra Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla "Nihansın Dideden", "Kıskanırım" gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak, Anadolu rock tarzında eserleriyle birçok müzisyeni etkiledi.

Piyasaya 1967'de sürülen ve "Kızları da Alın Askere" ile "Aşk Oyunu" parçalarının yer aldığı 45'lik, ünlü müzisyenin Türkiye çapında tanınmasını sağladı.

Koray, Hürriyet gazetesi tarafından 1968'de yapılan "Altın Mikrofon" yarışmasına katıldı. Bu yarışmada 4. olan Erkin Koray'ın yarışmadaki şarkıları "Meçhul" ve "Çiçek Dağı" daha sonra bir plak şirketi tarafından piyasaya çıkarılarak büyük ilgi gördü.

Müzik kariyeri boyunca 14 stüdyo, 28 kısa albüm yaptı

Erkin Koray, 1969'da kurduğu "Yeraltı Dörtlüsü" grubuyla yeraltı müzik akımının öncülüğünü yaptı. Koray, bu grubunda Jethro Tull, Pink Floyd ve Cream gibi gruplardan şarkılar uyarladı.

Daha sonra Almanya'da tanıştığı bas gitarist Jerzy Ziembrowski ile 1971'de "Super Group" adlı psikadelik rock grubunu kuran Koray, 1973'te müzik çalışmalarına solo devam etme kararı aldı.

Solo çalışmaları kapsamında 1973'ten 1999'a kadar 15 albüm piyasaya süren Erkin Koray, "İlla ki", "Deli Kadın", "Tek Başına", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Arapsaçı", "Fesuphanallah", "Şaşkın", "Sevince" ve "Yalnızlar Rıhtımı" gibi kendi bestelediği şarkıların yanında "Cemalim" ve "Köprüden Geçti Gelin" gibi uyarlamalarıyla da dikkati çekti.

Bunu, 1960'lı yılların sonlarına dek ardı ardına gelen "Anma Arkadaş", "Hop Hop Gelsin", "Sana Bir Şeyler Olmuş", "Seni Her Gördüğümde" gibi hepsi büyük beğeni toplayan parçalar takip etti.

Müzik kariyeri boyunca 14 stüdyo albümü ve 28 kısa albüm piyasaya süren Koray'ın çok sayıda derleme albümü de müzikseverlerle buluştu.

Koray, 1990-1993 yıllarında bir toplama albüm serisi ve bir de "Best Of" piyasaya sürdü. 1996 yılına kadar süren bu sessizlik, iddialı ve görece yüksek bütçeli "Gün Ola Harman Ola" albümüyle bozuldu. Büyük satış başarısı göstermeyen ancak eleştirmenlerden olumlu tepkiler alan bu çalışmayı, 1999'da yayımlanan "Devlerin Nefesi" adlı son albümü takip etti.

Yeni albüm duyurusundan bir ay sonra Erkin Koray, 7 Ağustos'ta, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti ve vasiyeti üzerine cenazesi Toronto'daki Westminster Mezarlığı'nda toprağa verildi.