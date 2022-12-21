TİP Başkanı Erkan Baş'tan hapis cezası verilen Ekrem İmamoğlu'na destek ziyareti

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu. Erkan Baş, "Külliyen bir hukuksuzluk var ortada. Ama temelde, tüm ülke açısından, tüm yurttaşlar açısından esas mesele, insanlığın en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını gasp etmeye yönelik deneme alanına çevirdiler İBB'yi. Buna karşı sessiz kalmak mümkün değil. Sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretleri sürüyor.

"BİZE DÖNÜK DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da bugün destek amacıyla Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Baş'ı Saraçhane'deki makam odasında ağırlayan İmamoğlu, "Hem Türkiye demokrasisi adına hem de Türkiye'nin yaşadığı hukuksuzluklar sürecine dair değerli cümlelerinizi sürekli dinliyorum. Meclis çatısı altında birçok partinin temsilinin mümkün olmasını savunanlardanım. Ama bugünün Meclis'inde de gerçekten hem partiniz adına hem şahsınız adına benim için önemli olan, evrensel değerler üzerinden, toplumsal ihtiyaçlar üzerinden ortaya koyduğunu tavır. Bu süreçte de bize dönük desteğiniz için teşekkür ederim. Ziyaretiniz için de teşekkür ederim" dedi.

ERKAN BAŞ: SESSİZ KALMAK MÜMKÜN DEĞİL

İmamoğlu'na 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerden bu yana destek verdiklerini söyleyen Baş ise şöyle konuştu; "Hem bütün parti üyelerimizin, yöneticilerimizin dayanışmasını, desteğini ifade etmek istedim hem de kişisel olarak da ben… Sonuçta bir İstanbul milletvekiliyim, İstanbul'da yaşayan bir yurttaşım. Pek çok boyutla ele alınabilir bu hukuksuzluk. Külliyen bir hukuksuzluk var ortada. Ama temelde, tüm ülke açısından, tüm yurttaşlar açısından esas mesele, insanlığın en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını gasp etmeye yönelik deneme alanına çevirdiler İBB'yi. Seçimi iptal ediyor, yetmiyor. Şimdi yargıyı devreye sokuyor, yetmiyor. Buna karşı sessiz kalmak mümkün değil.

"SONUNA KADAR YANINIZDA OLACAĞIZ"

Kuşkusuz bir son değil bu. Hiç öyle değerlendirmiyoruz. Yeni bir dönemin belki de başlangıcı. Bu denemelerin hepsine hep birlikte yanıt vereceğiz. Kuşkusuz şahsınızı hedef alan kısmı var, CHP'yi hedef alan kısmı var, Altılı Masa'yı hedef alan kısmı var. Hepsi ayrı ayrı değerlendirilir ama toplamda, bu iktidara teslim olmayan, muhalefet kesiminde bulunan tüm yurttaşları karşısına alan bir karar. Bu kararın, aynı zamanda bize karşı da alınmış bir karar olduğunu değerlendiriyoruz. Sonuna kadar yanınızda olacağız. Ne yaparsanız biz de oradayız. O çizgide duracağız."