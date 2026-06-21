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Erkan Baş'tan Öğretmenlere Yönelik Polis Müdahalesine Tepki

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da eylem yapan öğretmenlere polis müdahalesini 'düşman hukuku' olarak nitelendirip tepki gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da eylem yapan öğretmenlere yönelik polis müdahalesine tepki göstererek, "Öğretmenlere yapılan düpedüz düşman hukuku uygulamasıdır" dedi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da hakkı için direnen öğretmenlere yapılan polis saldırısı düpedüz düşman hukuku uygulamasıdır, lanetliyorum! Öğretmenleri yaralayanlar, gaza boğanlar, coplayanlar ciddi bir suç işliyorlar, derhal bu şiddet eyleminden vazgeçin!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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