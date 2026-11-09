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Erkan Baş, İzmir Aliağa'daki patlama sonrası 'hesap vereceksiniz' dedi

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Erkan Baş, İzmir Aliağa'daki patlama sonrası 'hesap vereceksiniz' dedi
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin sosyal medya açıklamasında iş cinayetlerine dikkat çekti. Baş, 'Patronların iktidarı işçilere savaş açmıştır' diyerek 'Aldığınız canların mutlaka hesabını vereceksiniz' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin iş cinayetlerine dikkati çekerek, "Aldığınız canların mutlaka hesabını vereceksiniz" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Patronların iktidarı işçilere savaş açmıştır, bu kadar iş cinayetinin başka bir açıklaması olamaz. MESEM'lerde, madenlerde, fabrikalarda bir ülkenin emekçileri katlediliyor; 'fıtrat, kader, kaza' diyerek geçiştirmeye devam ediyorsunuz. Aldığınız canların mutlaka hesabını vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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