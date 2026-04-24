Erkan Baş, Doruk Madencilik İşçilerini Ziyaret Etti

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP Ankara İl Örgütü, Kurtuluş Parkı'nda Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde direnişlerini sürdüren Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti.

TİP'ten yapılan paylaşımda, "Bütün rakamlar ne diyor? Türkiye büyüyor. Ama iktidar sayesinde büyümüyor, sizin sayenizde büyüyor. Siz çalıştığınız için büyüyor. Siz ürettiğiniz için büyüyor. Siz yarattığınız için büyüyor. Ama bir avuç para babası, memleketin tepesine çökmüş bir avuç patron, o iktidarın etrafına kümelenmişler. Onlar ne söylerse iktidar onu yapıyor!" denildi.

