Erkan Baş'a "Tito artığı" diyen Destici'den geri adım: Özür dilemekten çekinmem

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin TİP Genel Başkanı Erkan Baş hakkında söylediği "Tito artığı" sözleri tepkilere neden olmuştu. Irkçılık yaptığı söylenen Destici, göçmenleri kırmak istemediğini belirterek, "Eğer ağzımdan da yanlış bir şey çıkmışsa onlardan özür dilerim, özür dilemekten hiç çekinmem" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TV100 canlı yayınına katıldı. Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş hakkında söylediği "Tito artığı" sözleri hakkında açıklama yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ

Erkan Baş'ın asıl hedef alınanın Yugoslavya göçmenleri olduğunu ve ırkçılık olarak nitelediği sözler hakkında konuşan Mustafa Destici, "Eğer ağzımdan da yanlış bir şey çıkmışsa onlardan özür dilerim, özür dilemekten hiç çekinmem" ifadelerini kullandı.

Destici, katıldığı canlı yayında şunları söyledi:

"Ben hiçbir Boşnak, Makedonyalı, Arnavut, Kosovalı, Karadağlı, Batı Trakyalı ya da Bulgaristan'daki Türkleri incitmek istemem. Onlar zaten ödemesi gereken bedeli ödemişler, canlarını vermişler, topraklarını vermemişler. Orada hâlâ Türklük ve İslam adına nöbet tutuyorlar. Biz burada kendi bağımsız devletimizin içinde hür bir şekilde yaşıyoruz, bayrağımızın altında, ama onlar büyük sıkıntı çekmişler, ağır bedeller ödemişler ve hâlâ o topraklarda aldıkları emaneti canları pahasına taşıyorlar."

NE OLMUŞTU?

Mustafa Destici katıldığı canlı yayında Erkan Baş'a yönelik, "Yugoslavya'da Tito rejimi vardı. Bir komünist rejim vardı. Buradan geçiyorsun Almanya'ya. Tamamen sol örgütleri içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun ve Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soy ismin ne? Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Baş'ı kullanıyorsun. Soyadı Baş olan siyasetçi kim? TİP'in genel başkanından söz ediyorum. Türk milletinin karşısına Jusoviç diye çıkabiliyor musun? Aç bak Google'a. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"BU ŞAHSI CİDDİYE ALMAM"

Erkan Baş ise Destici'ye verdiği yanıtta, "Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz! 'Gizleniyor' dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekârlıktır. Bu da basit bir örneğidir." demişti.