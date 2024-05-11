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Erivan'da hükümete karşı sivil itaatsizlik eylemlerine polis müdahale etti

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümete karşı geçen haftadan bu yana devam eden sivil itaatsizlik eylemlerine polis müdahale etti. Gözaltına alınanların sayısı 40'ı geçti.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümete karşı geçen haftadan bu yana devam eden sivil itaatsizlik eylemlerine polis müdahale etti.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Erivan'ın çeşitli bölgelerinde süren yönetim karşıtı protestolarda gözaltına alınanların sayısının 40'ı geçtiği bildirildi.

Basında, gözaltına alınanların sayısının artmaya devam ettiği, eylemcilerin Erivan'da bazı yolları kapattığı bilgisi yer aldı.

Ne olmuştu?

Ermeni Kilisesinin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs'ta Tavuş, 8 Mayıs'ta Şirak bölgesi Gümrü şehrinden başkente yürüyüş başlatmıştı.

Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın organizasyonunda yapılan "Vatan İçin Tavuş" adını taşıyan yürüyüşe katılanlar ile Erivan'dan gelenler, 9 ve 10 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda miting için toplanmıştı.

Galstanyan ve mitinge katılanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etmiş ve ülke çapında eylemlerin devam edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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