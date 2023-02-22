Erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ten yeni açıklama: Kararın sebebini öğrenemedik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ten yeni bir açıklama geldi. Şirket avukatının ve yöneticisinin durumu takip etmek için Ankara'ya gittiğini belirtilen açıklamada, "Erişim engelinin sebebine dair herhangi bir BTK yetkilisinden bilgi edinemedik. Karar henüz tarafımıza tebliğ edilmedi, bu sebeple karara ulaşmaya çalışıyoruz. Yeni bir gelişme olması ya da bilgi edinmemiz halinde sizlerle paylaşacağız." denildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla, her gün binlerce insanın aktif olarak kullandığı ve ziyaret ettiği Ekşi Sözlük'e dün itibarıyla erişim engeli getirildi. Birçok kullanıcı siteye giriş sağlayamazken, BTK'nın sorgu sayfasında ise "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri yer aldı.

"BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ"

Ekşi Sözlük, kararın ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız." denildi.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Bugün hala siteye girilemezken Ekşi Sözlük'ten yeni bir açıklama geldi. Şirket, avukatların durumu takip etmek için Ankara'ya gittiğini belirterek "Avukatımız ve yöneticimiz durumu takip edebilmek adına sabah saatlerinde Ankara'ya vardılar. Her ne kadar BTK yetkilileriyle görüşmek için yoğun çaba sarf etmiş olsalar da, erişim engelinin sebebine dair herhangi bir BTK yetkilisinden bilgi edinemediler. Ancak yaptığımız sorgulama esnasında, Ankara 4. sulh ceza hakimliğinin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararı ile erişim engeli kararı alındığını gördük. Karar henüz tarafımıza tebliğ edilmedi, bu sebeple karara ulaşmaya çalışıyoruz. Yeni bir gelişme olması ya da bilgi edinmemiz halinde sizlerle paylaşacağız." açıklamasını yaptı.