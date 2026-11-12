Eriha'da İsrailliler 8 Filistin evini gasbetti, 60 kişi çadırda yaşıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin yıllardır yaşadığı evlerine baskın düzenleyen, su sayaçlarını bile çalan İsrailliler, sadece üzerindeki kıyafetleriyle evlerinden çıkmaya zorladığı bölge sakinlerini çadır ve barakalarda yaşamaya mahkum etti.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da Filistinlilerin öldürülmesinin yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi gibi ihlallerine her geçen gün yenisi ekleniyor.

Toprakları ellerinden alınan, tarım arazileri talan edilen, zeytin ağaçları sökülen, küçükbaş hayvanları kaçırılan, yolları kapatılan Filistinlilerin her gün hayatlarının bir parçası gasbediliyor.

Saldırıların boyutunu her geçen gün tırmandıran İsrailliler, insanların başlarını soktuğu çatılarını dahi ellerinden alıyor.

Eriha'da 8 ev gasbedildi, sakinleri çadırlarda yaşıyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, son olarak 4 Kasım'da Eriha kentine bağlı Duyuk et-Tahta köyünde Filistinlilerin evlerine saldırarak, 8 evi gasbetti.

Gasbedilen evlerde yaşayan 15 aileden 60 kişi, İsraillilerin evlerini zorla ele geçirmesi sonucu evsiz ve barınaksız kaldı. Saldırılar nedeniyle evlerinden çıkmak zorunda kalan Filistinliler, artık çadırlarda yaşıyor.

Evlerinden bir gecede alelacele ayrılmak zorunda kalan Filistinliler temel yaşam şartlarını dahi içermeyen çadırlara ya da teneke barakalara sığındı.

Ancak Filistinliler, sığındıkları bu yerde de rahat bulamıyor, topraklarını gasbeden İsrailliler, zorla göç ettirdikleri aileleri takip ve tehdit etmeyi sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan evi gasbedilen Filistinliler, yüzden fazla İsraillinin köye saldırdığı, canlarını zor kurtararak bir anda sokakta kaldıkları o geceyi anlattı.

"O gün yüzden fazla silahlı İsrailli, taşlarla köye saldırdı"

Filistinli Fayiz Kaabine, İsraillilerin saldırıları nedeniyle canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Kaabine yıl başından bu yana bölgede İsraillilerin saldırılarının arttığını, bazı evleri yıktıklarını, sakinleri tehdit ettiklerini, kasım ayı başında ise tehditlerin iyice tırmandığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, yıl başından bu yana bölgedeki yaklaşık 40 dönüm araziye el koyduğuna işaret eden Kaabine, 4 Kasım'daki baskın gününü şöyle anlattı:

"O gün yüzden fazla silahlı İsrailli, taşlarla köye saldırdı. Köylüler koruma sağlaması için İsrail güçlerini aradı ama cevap vermediler.

Gece saat 22.00'ye kadar direndik. Saldırganların ne taraftan geldiğini anlamıyorduk, sürekli bir yerlerden çıkıyorlardı. Bu nedenle gece saatlerinde tarım arazilerinden önce kadınları ve çocukları tahliye etmek zorunda kaldık. Daha sonra bölgedeki aktivistlerin araçlarının yardımıyla biz de ayrıldık."

Kaabine, "Önce direndik ama sonra çare kalmadı. Orada kalmak ölmek demekti. Evi, eşyaları bırakarak çıktık. Çocukların kıyafetlerini, kitaplarını alamadık." dedi.

Filistinli, topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölgedeki 8 eve el koyduğunu belirtti.

Ailelerin alışık oldukları yaşam koşullarından yoksun, zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini kaydeden Kaabine, İsraillilerin amacının yalnızca 8 evi ele geçirmek değil, insanların onlarca yıldır yaşadığı tarım arazileri ve çiftlikler dahil bölgenin tamamını gasbetmek olduğunu söyledi.

"Hayatlarımız alt üst oldu"

Filistinli Yusuf Aleyan ise saldırı sırasında bölge sakinlerinin uzun süre evlerinden ayrılmadığını ancak artan tehdit nedeniyle yabancı aktivistlerin yardımıyla bölgeden çıkabildiklerini söyledi.

Aleyan, "Gaspçılar evlerimizi yağmaladı, evlerdeki su depoları, yatak odaları ve fırınlar dahil tüm eşyaları çaldı. Elektrik kabloları ile sayaç saatlerini bile aldılar. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hayatlarımız alt üst oldu." diye konuştu.

Göçe zorlandıkları halde İsraillilerin peşlerini bırakmadığını söyleyen Aleyan, bulundukları bölgeye gelerek sık sık kendilerini taciz ettiklerini ifade etti.

Her şeye rağmen topraklarına bağlılıklarını vurgulayan Aleyan, "Son nefesimize kadar direneceğiz. Çünkü babalarımız ve dedelerimiz bu topraklarda yaşadı, biz de burada büyüdük. Buradan gönüllü olarak ayrılmayız ancak zorla çıkarılırız." dedi.

"Bölgede sığınacak güvenli bir yer kalmadı"

Fatıma Aleyan da saldırı sırasında kadınların ve çocukların korku dolu anlar yaşadığını söyledi.

O gece kadınların ve çocukların panik içinde yalınayak kaçmak zorunda kaldığını söyleyen Fatıma, bazı çocukların atılan taşlarla yaralandığını, erkek kardeşinin de darbedildiğini, yaralıların ise tıbbi yardım alamadığını aktardı.

Fatıma, "İsrailliler, evleri yağmaladı, geride hiçbir şey bırakmadı sadece üzerimizdeki kıyafetler kaldı. Hayvanlarımıza, araçlarımıza, tarım aletlerimize el koydular." dedi.

İlk günleri, su, yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri olmadan geçirdiklerini anlatan Fatıma, "Korumasız, barınaksız kaldık. Bölgede sığınacak güvenli bir yer kalmadı." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, burada yaşayan Filistinlileri zorla çıkarmak ve bölgenin tamamını ele geçirmek istediğini söyleyen Fatıma, bölge sakinlerinin, saldırıları engelleyecek veya güvenli şekilde geri dönmelerini sağlayacak bir merci bulamadığını vurguladı.

Kaynak: AA