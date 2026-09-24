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Erhürman ve BM temsilcisi Cuellar New York'ta Kıbrıs sorununu değerlendirdi

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Erhürman ve BM temsilcisi Cuellar New York'ta Kıbrıs sorununu değerlendirdi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs sorununun güncel durumu değerlendirildi; Erhürman'ın 26 Eylül'de BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesi bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, BM 81. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere gittiği New York'ta BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile görüştü.

Görüşmede, Kıbrıs sorununun güncel durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Erhürman'ın 26 Eylül'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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