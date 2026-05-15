KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı kısıtlama ve izolasyonun insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardan beri birçok alanda karşı karşıya kaldığı kısıtlamaların insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk tarafının ortaya koymuş olduğu tüm yapıcı çaba ve samimi çözüm iradesine rağmen hala izolasyona maruz bırakılması kabul edilebilir değildir." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kazakistan'ın Türkistan kentinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı.

Erhürman, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da diğer Türk devletlerinin liderleriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, zirveye ev sahipliği yapan Kazakistan'a ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e teşekkürlerini iletti.

Tufan Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatındaki birlikteliğin yalnızca diplomatik bir destek değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını gösteren güçlü bir dayanışma mesajı olduğunu dile getirdi.

Hoca Ahmet Yesevi'ye atıfla "Birlik olan yerde dirlik vardır." diyen Erhürman, "Bugün burada 'Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma' teması altında gerçekleştirilen istişareler, yalnızca teknolojik dönüşümün değil, aynı zamanda ortak geleceğimizin de şekillenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında çok daha güçlü işbirlikleri kurulabileceğine inanıyor ve ilişkilerimizin her alanda daha da güçlendirilmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erhürman, genç ve dinamik nüfusu ile KKTC'nin, yükseköğretim kapasitesi ve stratejik coğrafi konumuyla, Türk devletlerinin Doğu Akdeniz ile buluşmasını sağlayabilecek önemli bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, uzun yıllardan beri bilim, spor, kültür, ekonomi, ticaret, ulaşım ve uluslararası temaslar dahil hayatın tüm alanlarında karşı karşıya kaldığı kısıtlamaların "bir halkın bir bütün olarak temel insan haklarının sınırlandırılması" anlamına geldiğine dikkati çeken Erhürman, "Kıbrıs Türk tarafının ortaya koymuş olduğu tüm yapıcı çaba ve samimi çözüm iradesine rağmen hala izolasyona maruz bırakılması kabul edilebilir değildir. Oysa Kıbrıs Türk halkı, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri özümsemiş bir halk olarak, adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çözüm ve uzlaşı iradesini her dönemde açık bir biçimde ortaya koymuştur." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
