Ressam Ergin İnan'ın 'Zaman ve İzler Arasında' sergisi CerModern'de açıldı

Çağdaş sanatın öncü isimlerinden Ressam Ergin İnan'ın 1964'ten 2025'e uzanan üretimlerini bir araya getiren sergisi "Zaman ve İzler Arasında" sanatseverlerle buluştu.

CerModern'de açılan sergi, sanatçının 60 yılı aşan sanat yolculuğunu dönemlere ayırarak aktarıyor.

Küratörlüğünü Marcus Graf'ın üstlendiği sergide, İnan'ın farklı yıllarda ürettiği ve bugün kendi koleksiyonunda bulunan eserlerden oluşan seçkisi yer alıyor.

Sergi hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ergin İnan, çalışmanın kapsamını, "Ana düşünce retrospektif bir sergi olmasıydı onun için de dönem dönem odaklanan resimleri bir araya getirdik." sözleriyle anlattı.

İnan, çocukluk çağından beri resim yaptığını belirterek, 1964'ten bu yana profesyonel olarak devam ettirdiğini söyledi.

Bu süreci "değişimden daha çok süregelen bir gelişim" olarak tanımlayan İnan, "Devam ederken de dönem dönem çıkan eserlerde farklılıklar görmek mümkün. Ama hepsine baktığınız zaman benim, o kişisel yapım veyahut da ortaya koyduğum, istediğim, kendimi, iç dünyamı ve içimi aktarmaya çalıştığım bir serüven." dedi.

Üretimlerinde edebiyat ve düşünce dünyasının belirleyici bir yeri olduğunu vurgulayan İnan, "Bir dönem Mevlana'yı, bir dönem Kafka'yı okuyorsunuz, onlardan etkileniyorsunuz ve bunu resimlerinize, şiirlerinize taşıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönem çalışmalarına da değinen İnan, akrilik boyayla renk ve ışık ilişkisine odaklandığını kaydetti.

Sergi, 24 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.