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Ergenekon davasında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkında yeni karar

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ERGENEKON davasında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkında zaman aşımı nedeniyle verilen ‘son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı’ kararı kaldırıldı.

ERGENEKON davasında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkında zaman aşımı nedeniyle verilen 'son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı' kararı kaldırıldı.

Ergenekon davasına ilişkin Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görev alan 21 ihraç hakim ve savcı hakkında zaman aşımı nedeniyle verilen 'son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı' kararı İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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