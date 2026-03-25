Tekirdağ'da asayiş
Ergene ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir otomobili durduran polis ekipleri, içerisinde uyuşturucu bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde de yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirildi.
Ergene ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilde 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.