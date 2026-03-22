Tekirdağ'da 80 yıllık bayram geleneği

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 80 yılı aşkın bir süredir devam eden bayramlaşma geleneği, Ramazan Bayramı'nda da sürdürülerek çocuklara hediyeler dağıtıldı. Mahalle sakinleri, topladıkları paralarla aldıkları hediyeleri merasimle çocuklara sundu.

Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi'nde, 80 yıldır devam eden, mahallelinin kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları çeşitli hediyelerin çocuklara dağıtıldığı bayram geleneği bu Ramazan Bayramı'nda da sürdü. Yoğun katılımın olduğun etkinliğe Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile çocuklar ve aileleri katıldı. Merkez Camisi önünde toplananlar, öğle namazının ardından ellerinde torbalarla bekleyen çocuklara hediye dağıttı.

'ÇOCUKLAR ÇOK HEYECANLI'

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, mahalledeki bayramlaşma geleneğinin uzun yılardır sürdüğünü söyledi. Topak, "Bayramın ilk günü bütün çocuklar cami avlusunda toplanır, büyüklerin getirdikleri hediyeleri dağıtırız. Bugün de yine çok kalabalık, çocuklarımız çok heyecanlı. Onların bu mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Nevzat Mercan, 80 yıldır geleneği yaşattıklarını belirterek, "Bu bizlerin çocukluğunda başlayan bir gelenek. Ne mutlu ki artık her geçen gün daha artan bir gelenek haline geldi. Biz bunu daha önce mezarlıkta yapıyorduk. Şimdi meydanda yapıyoruz çok da güzel oluyor. Ben kendimi bildim bileli oluyor. Şu an ben 60 yaşındayım, bizim geleneğimiz artık örnek oldu. Diğer köyler de yapmaya başladı. Burada çocuklara şeker, çikolata, fıstık dağıtıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
