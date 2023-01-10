Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hakkında açılan davayla ilgili konuştu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hakkında "Basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle açılan davayla ilgili şahsının hedef alındığını ileri sürdü.

Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen bir tesisteki etkinlikte, hiç kimseye saygısızlık etmediğini, yaşadığı olayların doğru şekilde yansıtılmadığını ileri sürdü.

Şahsının hedef alındığını savunan Yüksel, "Göreceksiniz ki haklılığım ortaya çıkacaktır. Taraflı bir basın vesilesiyle şahsım hedef alındı, kişiliğim hedef alındı.Bu halk bana inandı, güvendi oy verdi. Ben de bir babayım, benim de bir kızım var. Bugüne kadar etik yaşadım, etik davrandım. Kesinlikle kimseye saygı çerçevesini ve haddimi aşmadım. Bunun da altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksel, sorup, soruşturmadan hakkında yargısız infaz yapanları kınadığını belirtti.

Yüksel, hakkında Büyükçekmece'deki bir oteldeki iş buluşmasında, bir televizyon kanalında çalışan kadını taciz ettiği iddiasıyla "cinsel saldırı" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanık Rasim Yüksel'in "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Davanın duruşması ileriki günlerde Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.