Ergene Belediye Başkanı Ahmet Yıldız'ı Ziyaret Etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Velimeşe Mahallesi'nde ikamet eden ve çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Ahmet Yıldız'a geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Yüksel ziyaretinde herkesin başına bu tür olaylar gelebileceğini belirterek aileye gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

Yangın haberini üzüntüyle öğrendiğini anlatan Yüksel, "Yıldız ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ergene Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği vererek komşularımızın yarasını bir an evvel sarmak için üzerimize düşeni yapacağız. Sevgi kenti Ergenemizde büyük ve güçlü bir aileyiz." dedi.

Öte yandan, aile fertleri de kendilerine destek olan ve ziyaret eden Başkan Yüksel'e teşekkür etti.

Ergene Belediyesi kardeş kente çocuk parkı yapacak

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, kardeş kentleri olan Makedonya'nın Radoviş şehrine bir çocuk parkı yapacaklarını söyledi.

Başkan Yüksel, AA muhabirine, Makedonya'nın Radoviş şehrini kardeş şehir olarak seçtiklerini ve belediye meclisinden geçirdiklerini belirtti.

Makedonya'ya, Ergene Belediyesi'nden kalıcı bir eser bırakmayı düşündüklerini ifade eden Yüksel, "Makedonya'nın Radoviş şehrini geçtiğimiz ay belediye meclisinden kardeş şehir olarak geçirdik. Buraya kalıcı bir eser bırakmak istedik ve çocuk parkı yapmaya karar verdik. Bunun için de gerekli çalışmalar başlatıldı. Kısa bir süre sonra Radoviş'e güzel bir çocuk parkı yaparak hediye edeceğiz." diye konuştu.