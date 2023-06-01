Ergani'de Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası konteynerler kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde depremzede vatandaşların barınması için 34 adet katlanabilir konteyner kuruluyor. Ergani Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.