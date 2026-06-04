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Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Diyarbakır Ergani'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı saldırıda Hüseyin Şenol hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan ağabey Z.Ş. ve iki oğlu tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, hafif ticari araçtaki Hüseyin Şenol'un (51) hayatını kaybettiği, eşi ve oğlunun da yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden ağabeyi Z.Ş. (59) ile 2 oğlu tutuklandı.

Olay, 31 Mayıs'ta Ergani ilçesi kırsal Çukurdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Şenol, hafif ticari araçla seyir halindeyken arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Şenol'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Hüseyin Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan eşi S.Ş. ile oğlu ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şenol'un ağabeyi Z.Ş., Z.Ş..'nin oğulları Z.Ş. (30), S.Ş. (27) ve damadı M.Y'nin (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ş. ve oğulları Z.Ş. ile S.Ş., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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