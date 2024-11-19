Erfelek'te Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Sinop'un Erfelek ilçesinde kış tedbirleri toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ataberk Altun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsimi süresince ilgili kurumlarca ilçe genelinde alınacak tedbir ve önlemler değerlendirildi.

Kaymakam Altun tarafından katılımcılara yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilerin aktarıldığı toplantıda, kış şartlarında mağdur olabilecek dezavantajlı vatandaşlara gerekli yardımların yapılması, ulaşım alanlarında olabilecek aksaklıkların gözden geçirilmesi, okul servislerinin sıklıkla denetlenmesi gibi konular ele alındı.