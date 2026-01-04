Haberler

Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Güncelleme:
Sinop'un Erfelek ilçesinde bir kişi, kar yağışı altında yaban domuzu sürüsüne rastlayarak yavru domuzu kucağına aldı ve zarar vermeden doğal ortamına geri bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada ilgi topladı.

SİNOP'un Erfelek ilçesinde bir kişi, aracıyla kovaladığı sürüden bir yaban domuzunu kucağına alıp sevdi. Ardından geri bıraktı.

Erfelek ilçesinde kar yağışı altında yaban domuzu sürüsüyle karşılaşan bir kişi, ilginç bir davranış sergiledi. Karlı yolda ilerleyen araçtan inen kişi, yoluna çıkan yavru domuzu kovalayarak eliyle yakaladı. Bir süre kucağında tutan vatandaş, hayvana zarar vermeden dikkatlice tekrar doğal ortamına bıraktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar sanal medyada da ilgi gördü.

