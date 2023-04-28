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Erfelek'te bir mahallede heyelan oluştu

Erfelek'te bir mahallede heyelan oluştu

Güncel Haberler

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir mahallede heyelan meydana geldi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir mahallede heyelan meydana geldi.

İlçeye bağlı Horzum köyü Davutçu Mahallesi'nde bölgede zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle heyelan oluştu.

Heyelan nedeniyle boş arazilerde yarıklar meydana geldi.

Kaymakam Mustafa Düzgün, heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Düzgün, gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Erkan Aksu - Güncel

Erfelek Sinop Güncel Haberler

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