Eren Eyüboğlu'ndan 37 Yıl Sonra Anma

Sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eşi, ressam, seramik ve mozaik sanatçısı Eren Eyüboğlu'nun vefatının üzerinden 37 yıl geçti.

Asıl adı Ernestine Leibovici olan sanatçı, Romanya'nın Yaş kentinde 1912'de doğdu. Özel derslerle başladığı resim eğitimini Yaş Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde tamamladı.

Eren Eyüboğlu, orta öğrenimini yaptığı sıralarda aldığı resim derslerini geliştirmek için Güzel Sanatlar Akademisine girerek resim bölümünde okudu.

Paris'te Bedri Rahmi Eyüboğlu ile tanıştı

Sanatçı 1929'da Paris'e giderek, önce Julian Akademisine devam etti, ardından 4 yıl Fransız ressam Andre Lhote'nin atölyesinde çalıştı.

Lhote atölyesinde 1931'de tanıştığı Bedri Rahmi Eyüboğlu ile 1936'da İstanbul'da evlenen sanatçı, evliliğin ardından ismini Eren Eyüboğlu olarak değiştirdi.

Türkiye'ye döndükten sonra D Grubu katılan ve çalışmalarda etkin rol oynayan Eren Eyüboğlu, eşiyle Anadolu'nun birçok yerini gezerek gözlemlerde bulundu. Bu geziler sırasında Anadolu insanının kültürü, folkloru ve kültürel zenginliklerinden oldukça etkilendi.

Anadolu'nun renkli ve canlı yaşamı sanat anlayışına şekil verdi

Eserlerinde yarı soyut ve dışavurumcu denebilecek bir doğa görüşüyle, Doğu insanına ve geleneksel yaşama yönelik konuları işleyen Eyüboğlu, Anadolu'nun renkli ve canlı yaşamı, köy halkı, portreler ve günlük yaşam sahneleriyle sanat anlayışını şekillendirdi.

Eren Eyüboğlu yerel yaşamı abartmadan, süslemeciliğe kaymadan yüceltirken, özellikle portrelerinde hem modelinin iç dünyasını yansıtan hem de kendi üslubunun özelliklerini aktaran resimlere imza attı.

Eyüboğlu resimde konu kısıtlılığına gitmeden yaptığı çalışmalara ilişkin, "Samimi bir ressam için kendine en yakın olan eşya, insanlar ve manzaralar bir gün nereden geldiği bilinmeyen bir tesirle resimlerine ilham kaynağı olabilmelidir. Aynı zamanda, her düşünsel olay ve konuyu da resmedebilecek kadar da ufku geniş olmalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İnsan figürleri ve doğa manzaraları üzerine yoğunlaştı

Sanatçı, 1950'li yıllarda Picasso, Braque gibi ressamlardan çalıştığı kopyalar ile ayrıntılardan uzaklaşarak eserlerinde sadeliğe gitti. Canlı renkler ve ritmik çizgilere yönelen Eyüboğlu, heykellerinde ise insan figürleri ve doğa manzaraları üzerine yoğunlaştı.

Eyüboğlu, ilk kişisel sergisini 1941'de İstanbul'da açtı. Eserleri 1957'de Edinburgh Festivali, 1958'de Hamburg Türk Kadın Ressamlar Sergileri'nde yer aldı.

Sanatçının eserleri Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, İstanbul Resim Heykel Müzesi gibi koleksiyonlarda yer alıyor. Sanatçının "Ana", "Pazar-Alışveriş", "Peyzaj", "Cevat Şakir", "Bursa Kapalıçarşı Ağzı" isimli eserleri Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin kalıcı ve süreli sergilerinde görülebilir.

İstanbul'un yanı sıra İngiltere, Almanya, Belçika ve ABD'de sergiler açan Eyüboğlu, yaptığı bir açıklamada, sanata olan tutkusunu, "Bu yolun önü tıkanık mı, açık mı, ilerledim mi, geriledim mi bilmiyorum. Bildiğim tek şey var, çalışmak. Yarım yüzyıldır sürdürdüğüm çabamı, ölüm elimden alana kadar sürdüreceğim." ifadeleriyle aktarmıştı.

Eren Eyüboğlu 30 Ağustos 1988'de 76 yaşında hayata veda etti.

Önemli eserleri:

Sanatçının önemli eserleri arasında "Bursa Kapalıçarşı Ağzı", "Ana", "Pazar-Alışveriş" ve "Cevat Şakir" yer alıyor.

Çok sayıda mozaik ve fresk çalışmaları da yapan Eyüboğlu çiftinin çeşitli kamu alanları ve binalarda yer alan çalışmaları ise şunlar:

Ankara Etibank,?4. Levent?konut duvarları

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi?

Hacettepe Üniversitesi

Brüksel Dünya Fuarı Türk Pavyonu?mozaikleri

İstanbul Manifaturacılar Sitesi

Cerrahpaşa?ve?Haydarpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi