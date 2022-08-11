Eren Bülbül'ü korumak için 41 kurşun yarasıyla şehit olan Ferhat Gedik de unutulmadı

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK militanları arasında yaşanan çatışmada PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybeden Eren Bülbül anılmaya devam ediliyor. Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun yarasıyla şehit düşen Astsubay Ferhat Gedik de unutulmadı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında hain PKK'lıların yerini Türk emniyet güçlerine gösterdiği sırada teröristlerin hedefi olan şehit Eren Bülbül, Türkiye'nin her yerinde anılmaya devam ediliyor.

ASTSUBAY GEDİK DE UNUTULMADI

Çatışmada şehit düşen bir diğer isim ise Astsubay Ferhat Gedik'ti. Eren Bülbül'ü korumak için üzerine siper olan ve 41 kurşun yiyerek şehit düşen kahraman Astsubay Ferhat Gedik'i anmak için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

"MİNNET DUYUYORUZ"

Gedik'in fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, "Gösterdiği kahramanlık ve özveri nedeniyle Türk milleti olarak Ferhat Gedik'le gurur duyuyoruz" notunu düştü.