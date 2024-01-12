Ereğli'de Tartışma Sonucu İntihar

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Hüseyin Selam (53), tartıştığı yeğeni Ekrem Selam'ı (20) tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta Hüseyin Selam'a ait simit fırınında meydana geldi. Hüseyin Selam ile yeğeni Ekrem Selam arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Selam, yeğenini tabanca ile göğsünden vurdu. Selam ardından bu kez silahı kendi başına doğrultup tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Selam, yaşamını yitirdi. Göğsüne 2 mermi isabet eden Ekrem Selam'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.