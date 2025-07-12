Ereğli'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde akraba olan Yılmaz Kaya ve Mustafa Kaya, sokakta uğradıkları silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde akraba oldukları belirtilen Yılmaz Kaya (23) ve Mustafa Kaya (44), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Cahi Mahallesi 93243'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Akraba oldukları öne sürülen Yılmaz Kaya ve Mustafa Kaya, sokak üzerinde henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırına uğradı. Açılan ateş sonucu Yılmaz ve Hüseyin Kaya kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz Kaya ve Hüseyin Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.