Haberler

Ereğli'de Otomobiller Çarpıştı: 7 Yaralı

Ereğli'de Otomobiller Çarpıştı: 7 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan Özdemir (23) idaresindeki 34 EDR 515 plakalı otomobil (23) 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapmak isterken, Zonguldak'tan Ereğli istikametine seyir halinde olan Enver Altan (35) idaresindeki 34 HM 5052 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Atakan Özdemir ve Enver Altan ile birlikte her iki araçta bulunan Cihangir Özdemir (46), Ayşe Lina Altan (9), Yılmaz Öner (65), Katibe Öner (60) ve Nilüfer Öner Altan (37) yaralandı. Yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten verilen karayolunda trafik akışı, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta veda
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Kocaeli'ndeki rehine krizinde karar çıktı: Baba serbest, şantaj şüphelisi tutuklandı

Okul bahçesindeki rehine krizinde dikkat çeken karar