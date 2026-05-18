Konya'da kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ereğli ilçesi organize sanayi bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçe kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle bahçedeki kağıt balyaları alev aldı.

Fabrika çalışanları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.