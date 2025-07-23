Ereğli'de Kadına Tornavida ile Saldırı

Ereğli'de Kadına Tornavida ile Saldırı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, K.İ. adlı bir kişi, otobüs durağında tartıştığı komşusu B.Y.'ye saçlarından çekerek tornavida ile saldırdı. Yaralanan B.Y. hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde K.İ., otobüs durağında komşusu B.Y. (20) adlı kadını saçlarından çekiş, tornavida ile yaraladı. Saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Anıt Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. K.İ., otobüs durağında tartıştığı komşusu B.Y.'nin saçından çekip, tornavidayla saldırdı. B.Y., kalçasına isabet eden tornavida ile yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalçasından yaralanan B.Y., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.İ. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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