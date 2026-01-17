Zonguldak'ta heyelan; kaya parçaların otomobilin üzerine düştü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu seyir halindeki bir otomobilin üzerine kaya parçaları ve toprak yığını düştü. Olayda otomobilde hasar oluşurken, Alaplı-Ereğli yolu trafiğe kapatıldı ve ekipler, yolu temizleyerek ulaşımı yeniden sağladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel