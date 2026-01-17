Haberler

Zonguldak'ta heyelan; kaya parçaların otomobilin üzerine düştü

Güncelleme:
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu seyir halindeki bir otomobilin üzerine kaya parçaları ve toprak yığını düştü. Olayda otomobilde hasar oluşurken, Alaplı-Ereğli yolu trafiğe kapatıldı ve ekipler, yolu temizleyerek ulaşımı yeniden sağladı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde heyelan sonucu kopan kaya parçaları ve toprak yığını, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.

Alaplı- Ereğli yolu Ereğli istikametinde heyelan yaşandı. Kopan kaya parçaları ve toprak yığını, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar oluşurken, yol trafiğe kapandı. Ekipler, yolu temizleyerek yeniden ulaşımı açtı.

