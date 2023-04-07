Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik çıkartma hazırlayan tasarımcının ifadesi ortaya çıktı: Marketlere ben yapıştırmadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı çıkartmalar tasarlayıp dağıttığı iddia edilen Mahir Akkoyun adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken ifadesi de ortaya çıktı. Akkoyun, "Marketlerde yapıştırma işlemini ben yapmadım. Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Çıkartmaları tasarladığı ve dağıttığı tespit edilen "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi Mahir Akkoyun İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkoyun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HAKARET ETME KASTIM YOK"

Akkoyun'un savcılığa verdiği ifadede, herhangi bir hakaret kastı bulunmadığı, çıkartmaları marketlere kendisinin yapıştırmadığını söylediği öğrenildi. Akkoyun ifadesinde şunları söyledi: "Ben bu tasarımları siyasi gündeme ilişkin düşüncelerimi beyan etmek amacıyla paylaşımda bulundum. Herhangi bir hakaret etme kastım yoktur.

"MARKETLERE BEN YAPIŞTIRMADIM"

Ben grafik tasarımcı olduğumdan, siyasi gündem olan bana göstermiş olduğunuz Twitter hesabımda paylaştığım etiketleri tasarladım. Sadece ben Twitter adresimde paylaştım, bu etiketlerin dökümünü ve marketlerde yapıştırma işlemini ben yapmadım.

"SUÇU KABUL ETMİYORUM"

Bunu kimin yaptığı hakkında herhangi bir bilgim yok.Hazırladığım görselleri kullanmak için pek çok kişi mesaj gönderiyordu. Bunlara cevap vermek zaman aldığından genel bir açıklama olarak tweeti paylaştım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Yakalama kararı hukuka aykırı olup işleme itiraz etmekteyim."