Erdoğan-Selman görüşmesinin perde arkası! Örtülü ambargo kaldırılıyor, yatırımlar artıyor, swap anlaşması yolda

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman dün resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Prens Selman, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarıyla 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

ZİRVENİN AMACI TAM NORMALLEŞMENİN TESİS EDİLMESİYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman arasındaki görüşmenin amacı tam normalleşmenin tesis edilmesiydi. Kaynaklar tam normalleşme sürecine giriş yapıldığını doğrularken, son yıllardaki krizin aşılması yolunda önemli adımların atıldığını ifade ediyor.

EKONOMİK ANLAMDA İŞ BİRLİĞİNİN KAPISI SONUNA KADAR AÇILDI

Özellikle ekonomik anlamda Türk lirasının değeri düşerken, enflasyon yüzde 70'in üzerine çıkmışken, ekonomik anlamda bir iş birliğinin kapısı açılır mı sorusu soruluyordu. Görüşmede buna ilişkin sinyallerin alındığı öğrenildi.

ÖRTÜLÜ İHRACAT AMBARGOSU KALKIYOR

Son zamanlarda Suudi Arabistan'a ihracat yapan ihracatçıların beklentileri doğrultusunda da önemli bir adımın atıldığı öğrenilirken,Suudi Arabistan tarafından uygulanan örtülü ambargonun da kaldırılması bekleniyor. Görüşmelerde bu konuda mutabık kalındı.

TÜRKİYE'YE YATIRIMLAR ARTACAK, İKİ ÜLKE ARASINDA SWAP ANLAŞMASI YOLDA

Öte yandan görüşmede Türkiye'ye yönelik yatırımların artırılması kararı da alındığı öğrenildi. İki ülke arasında bir swap anlaşması olup olmayacağı da en çok merak edilen konuların başında geliyordu. Erdoğan-Selman görüşmesinde bu adımın da ilerleyen günlerde atılmasına karar verildi.

ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Hatırlanacağı üzere Cemal Kaşıkçı cinayeti iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kesmişti. Geçtiğimiz aylarda Prens Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında başlayan telefon görüşmeleriyle ılımlı bir hal alan ilişkilerin ardından Erdoğan'ın nisan ayındaki ziyareti normalleşme yolunda en büyük adım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle dün Ankara'ya gelen Prens Selman'ın bu ilk resmi ziyareti de iki ülke arasındaki ilişkilerin yoluna girdiği sinyalini verdi.