Erdoğan'dan Rutte'ye: NATO Zirvesi'nde savunma iş birliği önemli

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabulünde, "Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi iş birliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirttiği" bildirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmenin detayları paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti."

Kabulde, NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olması dileğini ifade ederken, Türkiye'nin Zirve hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız, Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi iş birliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve marjında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nun da dikkatle takip edileceğine inandığını ortaya koydu."

Kaynak: ANKA