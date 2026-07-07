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Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi mesajı: Sahne Ankara'da kurulmuş durumda

Bakan Fidan'dan NATO Zirvesi mesajı: Sahne Ankara'da kurulmuş durumda
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde X hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sahne Ankara'da kurulmuş durumda" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kritik zirveye hazır olduğunu belirten Fidan, Ankara'da alınacak kararların Euro-Atlantik güvenlik ortamını şekillendireceğini vurgulayarak, hedeflerinin daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir NATO olduğunu söyledi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde sosyal medyadan açıklama yaptı.
  • Fidan, Ankara'da alınacak kararların Euro-Atlantik güvenlik mimarisini şekillendireceğini belirtti.
  • Fidan, savunma sanayisindeki kısıtlamaların stratejik yük haline geldiğini ve Avrupa savunma girişimlerinin tüm NATO müttefiklerini kapsaması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Paylaşımına "Sahne Ankara'da kurulmuş durumda." sözleriyle başlayan Fidan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde NATO üyelerini ağırlamaya hazır olduğunu ifade etti.

"ANKARA'DA ALINACAK KARARLAR GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK"

Ankara'da alınacak kararların yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmeyeceğini belirten Fidan, bu kararların önümüzdeki yıllarda Euro-Atlantik güvenlik mimarisini de şekillendireceğini söyledi.

"TEHDİTLER DAHA KARMAŞIK HALE GELDİ"

Toplu savunmanın NATO'nun temel unsuru olmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan, stratejik ortamın değiştiğine dikkat çekti.

Günümüzde tehditlerin çok boyutlu, daha hızlı ve daha karmaşık hale geldiğini belirten Fidan, geleneksel ölçütlerin bu yeni güvenlik ortamını yansıtmakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Fidan, artık konuşlandırılabilir askeri kabiliyet, savunma sanayi kapasitesi ve operasyonel hazırlığın belirleyici unsurlar olduğunu kaydetti.

"KISITLAMALAR STRATEJİK YÜKE DÖNÜŞTÜ"

Avrupa'nın savunmaya daha fazla katkı sunmasının zorunlu olduğunu belirten Fidan, savunma sanayisindeki iş birliğini sınırlayan kısıtlamaların verimliliği azalttığını ve ortak tepki kapasitesini yavaşlattığını söyledi.

Bu kısıtlamaların artık stratejik bir yük haline geldiğini ifade eden Fidan, Avrupa savunma girişimlerinin tüm NATO müttefiklerini kapsayıcı olması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN AMACI DAHA DİRENÇLİ BİR NATO"

Gerçek meselenin yalnızca tehditlere nasıl karşılık verileceği olmadığını belirten Fidan, bugünün güvenlik gerçeklerine uygun yeni bir iş birliği modelinin oluşturulmasının önemine işaret etti.

Ankara Zirvesi'nin NATO'nun mevcut güvenlik ortamına uyum sağlamasında yol gösterici olacağını ifade eden Fidan, Türkiye'nin hedefini ise "Daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir ittifak" sözleriyle özetledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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