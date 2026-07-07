Zelenski gözünü Ankara'ya çevirdi! NATO'dan önemli bir beklentisi var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

RUSYA'NIN SALDIRILARINDA CAN KAYBI 22'YE YÜKSELDİ

Zelenski, Rus ordusunun başkent Kiev ile Kiev bölgesine bağlı Vişneve kasabasına önceki geceden itibaren düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 90'ı aştığını açıkladı.

Rusya'nın saldırılarda 68 füze ve 351 silahlı insansız hava aracı kullandığını belirten Zelenski, ülkesinin daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

"PATRIOT LİSANSI EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

ABD'den Patriot hava savunma sistemlerinin üretimine yönelik lisans talebinde bulunduklarını hatırlatan Zelenski, "Bu, bizim için en büyük önceliktir." dedi.

"NATO ZİRVESİ UKRAYNA İÇİN ÖNEMLİ OLMALI"

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne de değinen Zelenski, zirveden Ukrayna'ya destek konusunda somut adımlar çıkmasını beklediklerini söyledi.

Zelenski, "36'ncı NATO Zirvesi'nin Ukrayna açısından önemli olmasını bekliyoruz. Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin de boş geçmeyeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı