Erdemli'deki Minibüs Kazasında Hayatını Kaybeden Çocuk Toprağa Verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaz kampına götürülen çocukları taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Devlet koruması altındaki Farah adlı kız çocuğunun cenazesi, Mersin'den kara yolu ile merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirildi.

İl Müftüsü Celal Büyük'ün burada kıldırdığı namazın ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Aydın Polat, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'dan yaz kampı için Mersin'e götürülen çocukları taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, dün Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarpmıştı. Kazada, minibüsteki bakım personeli Polat ve devlet koruması altındaki Farah adlı kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.