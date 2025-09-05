Erdemli'de Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kaçtı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kontrolden çıkarak park halindeki 6 araca ve motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki 4 kişi olay yerinden kaçtı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki 6 araca ve motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 01 ZZ 821 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 6 araca ve motosiklete çarptı.
Araçlarda ve motosiklette hasar oluşan kazadan sonra otomobil sürücüsü ve yanındaki 4 kişi olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel