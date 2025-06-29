Erdemli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Erdemli ilçesinde Esenpınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
KONTROL ALTINA ALIND
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, jandarma da yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel