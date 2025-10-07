Haberler

Erdemli'de Minibüs Kazasında Hayatını Kaybeden İşçinin Cenazesi Toprağa Verildi

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleşen minibüs kazasında hayatını kaybeden işçilerden Suzan Uğuz'un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Cenaze töreni gözyaşları içinde gerçekleştirildi.

İŞÇİLERDEN BİRİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Erdemli ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüste hayatını kaybeden işçilerden Suzan Uğuz'un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Uğuz için Kocahasanlı Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Suzan Uğuz gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden diğer 3 kişinin cenazesinin ise yarın toprağa verileceği belirtildi.

Haber – Kamera: Mehmet Doğaner/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
